لام: لوف سيرحل بعدما ترك إرثاً "مثيراً"

أثنى فيليب لام، قائد المنتخب الألماني السابق والمتوج بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم، على المشوار الطويل ليواخيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب، قائلا إنه لأكثر من عشرة أعوام بين عامي 2006 و2016، كان المنتخب الألماني ناجحا في كل البطولات.



وكان لوف قد تولى منصب المدير الفني للمنتخب الألماني في عام 2006، بعد أن عمل مدربا مساعدا تحت قيادة يورغن كلينسمان.



وأعلن لوف مؤخرا أنه سيرحل عن المنصب بنهاية كأس الأمم الأوروبية المقررة هذا العام، لينهي بذلك مشوارا دام 16 عاما في تدريب المنتخب.



وقال فيليب لام في تصريحات إعلامية يوم الأربعاء: المنتخب الألماني أحرز المركز الثالث في كأس العالم 2006 والمركز الثاني في يورو 2008 التي أقيمت بالنمسا وسويسرا والمركز الثالث في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا ووصل للدور قبل النهائي في يورو 2012 ببولندا وأوكرانيا، وتوج باللقب في كأس العالم 2014 بالبرازيل ووصل للدور قبل النهائي في يورو 2016 بفرنسا، إنه مشوار مثير تحت قيادة لوف، وأتمنى أن يفوز ببطولة أوروبا المقبلة كي يحظى بوداع جيد.