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مدرب البرتغال: الانتقادات لن تؤثر على رونالدو

رونالدو البرتغال فرنسا
رونالدو في مباراة سابقة أمام منتخب فرنسا

مدرب البرتغال: الانتقادات لن تؤثر على رونالدو

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لشبونة -رويترز

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أكد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال أن الانتقادات الموجهة إلى مستوى كريستيانو رونالدو لا تأثير لها على معنويات المهاجم وهو مستعد لبذل 100 بالمئة من جهده مع المنتخب الوطني أمام أذربيجان في تصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم الأربعاء.

وأصبح رونالدو موضع انتقادات بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الحالي على يد بورتو الذي تأهل بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وجاء هدف بورتو الحاسم من ركلة حرة مرت من بين قدمي رونالدو الذي استدار أثناء وقوفه في الحائط الدفاعي، وكتبت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" في صفحتها الأولى "خيانة من رونالدو".

وقال سانتوس: عندما يكون كريستيانو في المنتخب الوطني يأتي دائما بالنسخة نفسها والحماس نفسه والرغبة ذاتها، يبذل دائما 100 بالمئة من جهده عندما يكون في المنتخب الوطني. لا أعتقد أن هناك مشكلة تتعلق بمعنوياته في الوقت الحالي.

وارتبط رونالدو في وسائل إعلام إسبانية بالعودة إلى ريال مدريد الذي تركه في 2018 لينضم إلى يوفنتوس، وأكد سانتوس إنه سيسعد بالحديث إليه حول مستقبله.

وأضاف مدرب البرتغال: أسدي النصح لكريستيانو على المستوى الشخصي، كنت مدربه عندما كان عمره 18 عاما وتجمعنا علاقة قوية، نتحدث كثيرا، لكن هذه المحادثات خاصة بين الأصدقاء. لا تجمعنا في الواقع علاقة مدرب ولاعب، لكن الأمر مختلف عندما يكون في المنتخب الوطني. إذا أراد نصيحتي، سأقول له ماذا يدور في ذهني.

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