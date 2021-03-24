.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هولندا تأمل حضور الجماهير في مباريات كأس أوروبا

فاينالدوم هولندا
من مباراة سابقة لمنتخب هولندا

هولندا تأمل حضور الجماهير في مباريات كأس أوروبا

متابع الغاء المتابعة

أمستردام - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أبدى الاتحاد الهولندي لكرة القدم أمله في حضور أعداد كبيرة من المشجعين في المباريات التي تستضيفها العاصمة أمستردام ضمن منافسات كأس أوروبا المقبلة والمقررة في 12 مدينة أوروبية، وذلك رغم جائحة فيروس كورنا المستجد.

وقال إريك جودي مدير كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الهولندي، في تصريحات لهيئة الإذاعة الوطنية الهولندية "إن.أو.إس" يوم الأربعاء : أتمنى حضور المشجعين بثلثي أو ثلاثة أرباع سعة المدرجات، كأس أوروبا ستقام بعد أشهر قليلة، وسيكون عدد الأشخاص الذين جرى تطعيمهم باللقاح، أكثر بكثير حينذاك.

وتستضيف أمستردام ثلاث مباريات في دور المجموعات بالبطولة ومباراة في دور الستة عشر.

وتأجلت البطولة تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد