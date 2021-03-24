هولندا تأمل حضور الجماهير في مباريات كأس أوروبا

أبدى الاتحاد الهولندي لكرة القدم أمله في حضور أعداد كبيرة من المشجعين في المباريات التي تستضيفها العاصمة أمستردام ضمن منافسات كأس أوروبا المقبلة والمقررة في 12 مدينة أوروبية، وذلك رغم جائحة فيروس كورنا المستجد.



وقال إريك جودي مدير كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الهولندي، في تصريحات لهيئة الإذاعة الوطنية الهولندية "إن.أو.إس" يوم الأربعاء : أتمنى حضور المشجعين بثلثي أو ثلاثة أرباع سعة المدرجات، كأس أوروبا ستقام بعد أشهر قليلة، وسيكون عدد الأشخاص الذين جرى تطعيمهم باللقاح، أكثر بكثير حينذاك.



وتستضيف أمستردام ثلاث مباريات في دور المجموعات بالبطولة ومباراة في دور الستة عشر.



وتأجلت البطولة تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".