"فيفا" يفرض عقوبات إضافية على بلاتر وفالك

قررت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" معاقبة سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق بالإيقاف الإضافي عن ممارسة أنشطة اللعبة لمدة ست سنوات وثمانية أشهر إلى جانب تغريمه مليون فرنك سويسري.



وكان من المفترض أن ينتهي إيقاف بلاتر الحالي في أكتوبر لكن العقوبة الجديدة، المفروضة بسبب مخالفة لوائح القيم، سيبدأ تنفيذها من هذا الوقت.



وتعرض جيروم فالك، الأمين العام السابق للفيفا، لنفس العقوبة.



وقالت لجنة القيم في بيان: شملت التحقيقات مع بلاتر وفالك اتهامات عديدة، وخاصة المتعلقة بالمدفوعات الإضافية لبطولات الفيفا والتي تم دفعها لكبار مسؤولي الفيفا إلى جانب وجود العديد من التعديلات والتمديدات في عقود العمل وكذلك تحمل الفيفا للأتعاب القانونية الخاصة بقضية السيد فالك.