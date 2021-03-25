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الاتحاد البرازيلي يمنع إقالة أكثر من مدرب في الموسم

مباراة سابقة في الدوري البرازيلي

الاتحاد البرازيلي يمنع إقالة أكثر من مدرب في الموسم

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ريو دي جانيرو - رويترز

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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه يتطلع لوقف التغيير المتزايد في المدربين بين أندية الدرجة الأولى بإدخال قيود على التعيين والإقالة بدءا من الموسم المقبل.

وتشتهر الأندية البرازيلية بعدم التحلي بالصبر وتقوم بعضها بتغيير المدربين ثلاث أو أربع مرات في العام.

وأوضحت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" في موقعها على الإنترنت أن ثلاثة أندية فقط من بين 20 فريقا احتفظت بمدربيها في الموسم الماضي وقامت الأندية الأربعة التي هبطت بتغيير المدربين ثلاث مرات على الأقل لكل منها.

ووفقا للوائح الجديد للاتحاد البرازيلي تستطيع الأندية إقالة مدرب والتعاقد مع مدرب جديد من خارج النادي مرة واحدة في الموسم.

وينطبق القرار أيضا على المدربين الذين يستقيلون من أجل الانضمام إلى أندية أخرى.

وقال روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي في بيان : هذا تطور هائل للكرة البرازيلية وسيكون في صالح الأندية والمدربين أيضا. تؤسس لعلاقة أكثر نضجا وتسمح بفترة أطول وأكثر استقرارا من العمل. وتنهي لعبة الكراسي الموسيقية بين المدربين.

وأوضح الاتحاد البرازيلي أنه لو أقال أي فريق أكثر من مدرب واحد فلن يستطيع التعاقد مع بديله من خارج النادي وسيكون علينا تعيين مدرب كان يعمل بالفعل داخل النادي لستة أشهر على الأقل. ويحق للفريق التعاقد مع مدرب من خارج النادي إذا استقال المدرب.

وينطلق الدوري البرازيلي في 29 مايو وينتهى في الخامس من ديسمبر.

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