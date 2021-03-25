.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الدنمارك تسمح بحضور المشجعين في بطولة أوروبا

أحد الملاعب الدنماركية

الدنمارك تسمح بحضور المشجعين في بطولة أوروبا

متابع الغاء المتابعة

كوبنهاغن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الحكومة الدنماركية يوم الخميس أنها ستسمح بحضور 12 ألف مشجع على الأقل في مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم في كوبنهاغن في قرار رحب به الاتحاد الوطني للعبة.

وأبلغ يوي موجنسن وزير الثقافة محطة "دي.آر" التلفزيونية أن استاد باركن سيفتح 30 في المئة من سعته، التي تشمل 38 ألف مشجع،
مشيرا إلى إمكانية استقبال المزيد من الجماهير اذا سمحت ظروف كوفيد-19 في البلاد.

وقال ياكوب ينسن المدير الإداري للاتحاد الدنماركي للعبة : نحن سعداء جدا بإعلان الحكومة في الوقت المناسب وهذه إشارة ايجابية للجماهير.

وأضاف : إنها خطوة مهمة جدا في احتفالية كرة القدم ونأمل أن تكون الأجواء مناسبة لاستقبال المزيد من الجماهير في الاستاد اذا سمحت ظروف كورونا.

وستلعب الدنمارك ضد فنلندا وبلجيكا وروسيا في استاد باركن الذي يستضيف أيضا مباريات بدور 16 بالبطولة التي تأجلت لعام بسبب الوباء وستقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.

وطالب الاتحاد الأوروبي (يويفا) في وقت سابق 12 مدينة مضيفة بتحديد إمكانية استقبال جماهير في المباريات قبل مطلع أبريل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. "اللي عايز يجرب يجرب"
هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد