الدنمارك تسمح بحضور المشجعين في بطولة أوروبا

أعلنت الحكومة الدنماركية يوم الخميس أنها ستسمح بحضور 12 ألف مشجع على الأقل في مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم في كوبنهاغن في قرار رحب به الاتحاد الوطني للعبة.



وأبلغ يوي موجنسن وزير الثقافة محطة "دي.آر" التلفزيونية أن استاد باركن سيفتح 30 في المئة من سعته، التي تشمل 38 ألف مشجع،

مشيرا إلى إمكانية استقبال المزيد من الجماهير اذا سمحت ظروف كوفيد-19 في البلاد.



وقال ياكوب ينسن المدير الإداري للاتحاد الدنماركي للعبة : نحن سعداء جدا بإعلان الحكومة في الوقت المناسب وهذه إشارة ايجابية للجماهير.



وأضاف : إنها خطوة مهمة جدا في احتفالية كرة القدم ونأمل أن تكون الأجواء مناسبة لاستقبال المزيد من الجماهير في الاستاد اذا سمحت ظروف كورونا.



وستلعب الدنمارك ضد فنلندا وبلجيكا وروسيا في استاد باركن الذي يستضيف أيضا مباريات بدور 16 بالبطولة التي تأجلت لعام بسبب الوباء وستقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.



وطالب الاتحاد الأوروبي (يويفا) في وقت سابق 12 مدينة مضيفة بتحديد إمكانية استقبال جماهير في المباريات قبل مطلع أبريل.