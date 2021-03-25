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النيران الصديقة تنقذ البرتغال أمام أذربيجان

فرحة المنتخب البرتغالي بالهدف

النيران الصديقة تنقذ البرتغال أمام أذربيجان

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لشبونة - د ب أ

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استهل المنتخب البرتغالي لكرة القدم مسيرته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوز هزيل على منتخب أذربيجان 1 - صفر يوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات ، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الصربي على نظيره الأيرلندي 3 - 2 .

على استاد "أليانز" معقل فريق يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالي ، انتزع المنتخب البرتغالي بطل أوروبا فوزا صعبا على أذربيجان بهدف نظيف من النيران الصديقة حيث سجله ماكسيم ميدفيديف مدافع أذربيجان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36 .

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ، بادر المنتخب الأيرلندي بهز الشباك عن طريق ألان براون في الدقيقة 18 ، وتعادل دوشان فلاوفيتش للمنتخب الصربي في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني ، سجل ألسكندر ميتروفيتش هدفين في الدقيقتين 69 و75 ليقود المنتخب الصربي إلى الفوز الثمين وحصد أول ثلاث نقاط في التصفيات ، فيما سجل جيمس كولينز الهدف الثاني لأيرلندا في الدقيقة 86 .

وتصدر المنتخب الصربي المجموعة بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام نظيره البرتغالي.

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