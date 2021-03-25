منتخب نيجيريا يسافر إلى بنين عبر قارب

كشف الألماني غيرنوت رور مدرب منتخب نيجيريا أن فريقه سيسافر على متن قارب إلى بنين السبت من أجل خوض مباراته ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021.

وقال رور الذي سبق أن قام بهذه الرحلة، إنها ستكون أفضل طريقة للوصول إلى الدولة المجاورة.

واعتبر المدرب البالغ "67 عامًا" : ستكون أفضل طريقة للذهاب الى هناك. السبت الماضي قمت بالرحلة، كنا نطير فوق الماء. وأردف قائلا : كانت الرحلة سريعة وهادئة جدًا، علمًا أنها استغرقت حوالي الساعة من الوقت.

ولجأ منتخب "النسور الخارقة" الى البحر بسبب الطرق السيئة والوعرة بين البلدين، إلى جانب العديد من البروتوكولات المطلوبة لرحلة قصيرة عبر الحدود.

وسيغادر بطل إفريقيا في ثلاث مناسبات آخرها عام 2013 والذي استدعى ما يصل إلى 20 لاعبًا محترفًا خارج البلاد، إلى العاصمة بورتو نوفو صباح الجمعة.

وتتصدر نيجيريا المجموعة الثانية عشرة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات بفارق نقطة عن بنين الثانية، فيما تحتل سيراليون المركز الثالث (3 نقاط) امام ليسوتو (نقطتان) الرابعة.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في يناير المقبل في الكاميرون.