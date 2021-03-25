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تأهل تاريخي لجزر القمر إلى نهائيات أمم إفريقيا

صورة متداولة لمنتخب جزر القمر

تأهل تاريخي لجزر القمر إلى نهائيات أمم إفريقيا

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القاهرة - د ب أ

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كان منتخب جزر القمر على موعد مع التاريخ، بتأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في نسختها التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك بعد تعادله السلبي مع ضيفه منتخب توغو، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، ليخطف إحدى بطاقتي التأهل للمسابقة، في انتظار صاحب البطاقة الثانية، والذي ربما يتم حسمه من خلال مواجهة كينيا ومصر، والتي تقام مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب توغو ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بفارق نقطة خلف منتخب كينيا صاحب المركز الثالث.

يذكر أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 كانت قد تم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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