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غريب: مشاركة صلاح في الأولمبياد تتطلب موافقة كلوب

صلاح كلوب
كلوب وصلاح في صورة سابقة

غريب: مشاركة صلاح في الأولمبياد تتطلب موافقة كلوب

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القاهرة - أ ف ب

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أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، الأربعاء، أن مشاركة نجم ليفربول محمد صلاح في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل قرار ثلاثي.

وقال غريب في حديث عبر الهاتف لوكالة "فرانس برس": قرار انضمام محمد صلاح للمنتخب قرار ثلاثي، أولا قرار فني مني أنا شخصيا، ثم إداري من نادي ليفربول ومديره الفني الألماني يورغن كلوب، ثم قرار رغبة اللاعب نفسه في المشاركة معنا في الأولمبياد.

وأضاف: انضمام صلاح للمنتخب في الأولمبياد تحرك من الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والجهاز الفني، بحثا عن ميدالية أولمبية ستكون الأولى في تاريخ مشاركة كرة القدم المصرية في الأولمبياد.

وحول ما إذا كان هناك تواصل بين المدير الفني واللاعب، قال غريب : أعلنت رغبتي وأمنيتي في أن يكون صلاح معنا في الأولمبياد، واللاعب لم يعلن رفضه، وهو ما يعنى أن لديه الرغبة في المشاركة معنا.

وتابع : اسم صلاح كأحد أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم سينقل منتخب الفراعنة إلى مكانة أخرى في الأولمبياد، مشيرا إلى أن وجوده سيشكل الفارق مستشهدا بدور البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان الفرنسي في قيادة منتخب بلاده للحصول على ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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