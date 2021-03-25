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فيروس كورونا يضرب المنتخب الألماني

من تدريبات المنتخب الألماني يوم الأربعاء

فيروس كورونا يضرب المنتخب الألماني

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الخميس إصابة لاعب بالمنتخب الأول بفيروس كورونا المستجد دون الكشف عن هويته.

ويأتى الإعلان قبل أن يستهل منتخب ألمانيا مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بمواجهة آيسلندا في وقت لاحق يوم الخميس.

وظهرت حالة الإصابة خلال جولة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي جرت الأربعاء ولم تظهر أي أعراض على اللاعب المصاب والذي جرى عزله على الفور.

وقال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم : هذه الأنباء بالتأكيد مؤسفة قبل المباراة ، بالنسبة للمدرب وكل الفريق.

وأعرب بيرهوف عن أمله في عدم ظهور حالات إصابة جديدة، موضحا : لقد التزمنا تماما باتباع اللوائح الصحية حتى الآن.

وسيكون اتحاد الكرة الألماني على تواصل مع سلطات الصحة في شمال الراين فيستفاليا لكن المباراة ستقام كما هو مقرر لها مساء يوم الخميس في دويسبورغ.

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