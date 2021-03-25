منتخب النرويج يهزم جبل طارق بثلاثية

فاز المنتخب النرويجي على مضيفه منتخب جبل طارق 3 - صفر،يوم الأربعاء، في افتتاح مسيرة الفريقين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، وشهدت نفس المجموعة هزيمة لاتفيا أمام مونتنغرو (الجبل الأسود) 1 - 2 .

وتصدر المنتخب النرويجي المجموعة مبكرا فيما احتل المنتخب التركي المركز الثاني بفارق الأهداف قبل مباراته الصعبة في ضيافة المنتخب النرويجي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

وفي المقابل ، يستضيف المنتخب الهولندي نظيره اللاتفي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

وفاز المنتخب النرويجي على مضيفه منتخب جبل طارق بثلاثية نظيفة سجلها ألكسندر سورلوت وكريستيان ثورستفيت ويوناس سفنسون في الدقائق 43 و45 و57 .

وقلب منتخب مونتنغرو (الجبل الأسود) تأخره بهدف لفوز ثمين على مضيفه اللاتفي الذي تقدم بهدف سجله يانيس إيكونيكس في الدقيقة 40 ، ورد الضيوف بثنائية للاعب ستيفان يوفيتيتش في الدقيقتين 41 و83 .