.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

منتخب النرويج يهزم جبل طارق بثلاثية

من لقاء النرويج وجبل طارق

منتخب النرويج يهزم جبل طارق بثلاثية

متابع الغاء المتابعة

اسطنبول - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

فاز المنتخب النرويجي على مضيفه منتخب جبل طارق 3 - صفر،يوم الأربعاء، في افتتاح مسيرة الفريقين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، وشهدت نفس المجموعة هزيمة لاتفيا أمام مونتنغرو (الجبل الأسود) 1 - 2 .

وتصدر المنتخب النرويجي المجموعة مبكرا فيما احتل المنتخب التركي المركز الثاني بفارق الأهداف قبل مباراته الصعبة في ضيافة المنتخب النرويجي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

وفي المقابل ، يستضيف المنتخب الهولندي نظيره اللاتفي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

وفاز المنتخب النرويجي على مضيفه منتخب جبل طارق بثلاثية نظيفة سجلها ألكسندر سورلوت وكريستيان ثورستفيت ويوناس سفنسون في الدقائق 43 و45 و57 .

وقلب منتخب مونتنغرو (الجبل الأسود) تأخره بهدف لفوز ثمين على مضيفه اللاتفي الذي تقدم بهدف سجله يانيس إيكونيكس في الدقيقة 40 ، ورد الضيوف بثنائية للاعب ستيفان يوفيتيتش في الدقيقتين 41 و83 .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. "اللي عايز يجرب يجرب"
هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد