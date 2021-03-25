.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

منتخب اليابان يهزم كوريا الجنوبية بثلاثية

من لقاء اليابان وكورويا الجنوبية

منتخب اليابان يهزم كوريا الجنوبية بثلاثية

متابع الغاء المتابعة

يوكوهاما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هز الوجه الجديد ميكي ياميني ودياكي كامادا الشباك في الشوط الأول خلال فوز سهل لليابان 3-صفر على غريمتها كوريا الجنوبية في لقاء ودي لكرة القدم في استاد يوكوهاما يوم الخميس.

وفي غياب قائد كوريا الجنوبية سون هيونغ مين ضغطت اليابان على الزوار لتحقق انتصارا مقنعا.

واحتاجت اليابان إلى 16 دقيقة لتتقدم عبر ياماني لاعب كاواساكي فرونتال الذي خاض مباراته الدولية الأولى بتسديدة قوية بعد تمريرة رائعة بالكعب من يويا أوساكو. وبعد عشر دقائق عاد أوساكو ليمرر إلى كامادا ليضاعف التقدم وسط هشاشة دفاع كوريا الجنوبية.

وعجز تاكومي مينامينو صانع لعب ليفربول المعار إلى ساوثامبتون عن استغلال عدة فرص لتقليص الفارق.

وأضافت اليابان الهدف الثالث عبر واتارو إندو غير المراقب من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 83.

ويستعد المنتخبان لتصفيات كأس العالم 2022 حيث تلعب اليابان ضد منغوليا يوم 30 مارس بينما تلتقي كوريا الجنوبية مع تركمانستان في الثالث من يونيو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. "اللي عايز يجرب يجرب"
هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد