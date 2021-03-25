منتخب اليابان يهزم كوريا الجنوبية بثلاثية

هز الوجه الجديد ميكي ياميني ودياكي كامادا الشباك في الشوط الأول خلال فوز سهل لليابان 3-صفر على غريمتها كوريا الجنوبية في لقاء ودي لكرة القدم في استاد يوكوهاما يوم الخميس.



وفي غياب قائد كوريا الجنوبية سون هيونغ مين ضغطت اليابان على الزوار لتحقق انتصارا مقنعا.



واحتاجت اليابان إلى 16 دقيقة لتتقدم عبر ياماني لاعب كاواساكي فرونتال الذي خاض مباراته الدولية الأولى بتسديدة قوية بعد تمريرة رائعة بالكعب من يويا أوساكو. وبعد عشر دقائق عاد أوساكو ليمرر إلى كامادا ليضاعف التقدم وسط هشاشة دفاع كوريا الجنوبية.



وعجز تاكومي مينامينو صانع لعب ليفربول المعار إلى ساوثامبتون عن استغلال عدة فرص لتقليص الفارق.



وأضافت اليابان الهدف الثالث عبر واتارو إندو غير المراقب من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 83.



ويستعد المنتخبان لتصفيات كأس العالم 2022 حيث تلعب اليابان ضد منغوليا يوم 30 مارس بينما تلتقي كوريا الجنوبية مع تركمانستان في الثالث من يونيو.