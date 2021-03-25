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وفاة لاعب منتخب إيطاليا في حادث سير

دانييل جويريني بجانب صورة حادث السيارة

وفاة لاعب منتخب إيطاليا في حادث سير

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روما - رويترز

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن دانييل جويريني لاعب منتخب إيطاليا للشباب لكرة القدم توفي عن عمر 19 عاما في حادث سير في روما مساء الأربعاء.

وقضى جويريني، الذي مثل منتخب إيطاليا تحت 15 و16 عاما، فترات في أندية فيورنتينا وتورينو وسبال قبل العودة إلى لاتسيو، الذي بدأ معه مسيرته، في يناير الماضي ولعب لفريق الشباب بالنادي.

وقال لاتسيو عبر "تويتر" : لا زلنا نشعر بالصدمة. الرئيس وفرق الرجال والسيدات بالنادي تلتف حول عائلة الشاب دانييل جويريني.

كما عبر فيورنتينا، الذي كان جويريني عضوا بأكاديميته في موسمي 2018-2019 و2019-2020، عن صدمته فور علمه بوفاة لاعبه السابق.

وقال : تعازي الرئيس كوميسو والجميع بالنادي لعائلة جويريني في هذه الأوقات الصعبة.

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