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إسبانيا تتعثر أمام اليونان.. والسويد تتصدر المجموعة

من لقاء إسبانيا واليونان

إسبانيا تتعثر أمام اليونان.. والسويد تتصدر المجموعة

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غرناطة - د ب أ

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سقط المنتخب الإسباني لكرة القدم في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه اليوناني يوم الخميس في بداية مسيرة الفريقين بالمجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز السويد على جورجيا 1 - صفر.

وبهذا ، تصدر المنتخب السويدي المجموعة مبكرا برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطتين أمام نظيريه الإسباني واليوناني.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 32 وسط هيمنة تامة للفريق على مجريات اللعب.

ورغم استمرار التفوق الإسباني في الشوط الثاني ، غابت المحاولات الفعلية على المرمى اليوناني ، ورد المنتخب اليوناني بهدف التعادل الذي سجله تاسوس باكاسيتاس من ضربة جزاء في الدقيقة 57 .

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، تغلب المنتخب السويدي على نظيره الجورجي بهدف نظيف سجله فيكتور كلايسون في الدقيقة 35 .

وشهدت المباراة أول مشاركة للمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش "39 عاما" منذ نحو خمس سنوات حيث عاد اللاعب إلى صفوف الفريق من خلال هذه المباراة.

وكان إبراهيموفيتش أعلن اعتزاله اللعب الدولي في 2016 في أعقاب مشاركته مع منتخب السويد في بطولة كأس الأمم الأوروبية بفرنسا لكنه عاد للمشاركة في صفوف الفريق.

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