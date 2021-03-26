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إنجلترا تعمل على تحسين أداء تقنية الفيديو

تقنية الفيديو في لقاء سابق بالدوري الإنجليزي

إنجلترا تعمل على تحسين أداء تقنية الفيديو

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لندن - رويترز

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ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية يوم الجمعة أن مسؤولي التحكيم في البلاد يعملون على خطة جديدة تهدف إلى تحسين أداء حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وإن أي تغييرات على النظام ستبلغ إلى الحكام قبل انطلاق الموسم المقبل.

ومنذ إدخاله في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي تعرض نظام حكم الفيديو المساعد لانتقادات من جانب الكثير من كبار مدربي البطولة وكذلك من جانب الجمهور بالنظر لبعض القرارات المثيرة للجدل ووضع التسلل.

وقالت الصحيفة إن خطة العمل الخاصة بتحسين أداء النظام تبلورت بناء على استطلاعات للرأي شارك فيها مدربون وقادة فرق ومديرون رياضيون.

وأكد المسؤولون عن الخطة أن أي تغييرات جديدة سيتم التوصل إليها ستبلغ للحكام وسيتم تطبيقها بداية من موسم 2021-2022 المقبل.

وسينطلق الموسم المقبل للدوري الإنجليزي الممتاز في 14 أغسطس المقبل وينتهي في 22 مايو 2022.

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