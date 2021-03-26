إيطاليا تسمح للجمهور بحضور افتتاح بطولة أوروبا

كشف جابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن بلاده ستستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا، كما كان مخططا وفي حضور جماهير في الاستاد.



وتنطلق البطولة، المؤجلة منذ العام الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19، في الاستاد الأولمبي في روما يوم 11 يونيو بمواجهة بين إيطاليا وتركيا.



وأبلغ غرافينا مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة: أنا متأكد من أننا سنفتتح بطولة أوروبا في روما ووسط جماهير في الاستاد، مازلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر ولكن بالتأكيد ستحضر جماهير.



وإيطاليا واحدة من 12 دولة داخل أوروبا تستضيف البطولة وكانت تحوم شكوك حول الخطة الأصلية بإقامة البطولة في مناطق متفرقة بالقارة مع استمرار انتشار العدوى.



وقال الاتحاد الأوروبي (يويفا) عقب اجتماع مع الدول المضيفة في يناير إنه مدد المهلة أمام الاتحادات لإرسال خططها بشأن استقبال الجماهير بالملاعب حتى مطلع أبريل.



وتابع غرافينا: استثمرنا عامين من الجهد الشاق ونحن مقتنعون بأنه في السابع من أبريل سنقدم الرد لليويفا ولن يتمكن من تجاهله.



وأعلن الاتحاد الإيطالي يوم الجمعة أن المنتخب الوطني رتب مباراتين للاستعداد لبطولة أوروبا 2020 ضد سان مارينو وجمهورية التشيك.



وسيستضيف استاد ريناتو دالارا في كالياري المباراتين أمام سان مارينو يوم 28 مايو والتشيك في الرابع من يونيو.



وتنافس إيطاليا في المجموعة الأولى ضد تركيا وسويسرا وويلز في روما كما تستضيف العاصمة الإيطالية مباراة بدور الثمانية.