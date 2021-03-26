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كانتي يغادر معسكر فرنسا ويعود إلى تشيلسي

كانتي
كانتي في مباراة فرنسا الأخيرة أمام رومانيا

كانتي يغادر معسكر فرنسا ويعود إلى تشيلسي

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باريس - رويترز

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كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن نغولو كانتي سيعود إلى فريقه تشيلسي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ مع المنتخب.

وشعر اللاعب البالغ عمره "29 عاما" بألم قرب النهاية في تعادل فرنسا 1-1 مع أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الأربعاء.

وخضع كانتي للكشف أمس الخميس وتأكد وجود إصابة بسيطة وسيغيب عن مواجهتي قازاخستان والبوسنة يومي الأحد والأربعاء.

وأشار الاتحاد الفرنسي في بيان إلى أن ديدييه ديشان مدرب المنتخب قرر عودة كانتي إلى تشيلسي بعد استشارة الطاقم الطبي.

وأضاف الاتحاد الفرنسي: لن ينضم أي بديل لكانتي. المجموعة المكونة من 25 لاعبا ستسافر إلى قازاخستان صباح الجمعة.

وشارك كانتي في التشكيلة الأساسية في أربع من آخر خمس مباريات لتشيلسي في الدوري.

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