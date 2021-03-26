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منتخب بلجيكا يفقد 7 لاعبين في رحلته إلى التشيك

من لقاء المنتخب البلجيكي أمام ويلز الأربعاء

منتخب بلجيكا يفقد 7 لاعبين في رحلته إلى التشيك

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بروكسل - رويترز

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ستفقد بلجيكا جهود 7 لاعبين خلال زيارة إلى براغ لمواجهة جمهورية التشيك في تصفيات كأس العالم لكرة القدم السبت.

ولن يسافر خمسة لاعبين ينافسون في دوري الدرجة الأولى الألماني لخوض اللقاء ضمن المجموعة الخامسة بسبب قيود الحجر الصحي على المقيمين في ألمانيا عند السفر إلى التشيك.

كما أعلن المدرب روبرتو مارتينيز يوم الجمعة غياب يانيك كاراسكو وتوماس فرمالين للإصابة.

وكان من المتوقع أن يشارك كاراسكو لكنه تعرض لإصابة بالساق فيما شعر فرمالين بآلام في الفوز 3-1 على ويلز يوم الأربعاء خلال عودته للمنتخب بعد غياب طويل.

وأبلغ مارتينيز مؤتمرا صحافيا: بالنسبة لفرمالين كانت الخطة أن نعتمد عليه خلال شوط واحد لكنه يحتاج إلى 24 ساعة أخرى للتعافي.

وتضم تشكيلة بلجيكا خمسة لاعبين ينتمون لأندية ألمانية وهم ديدريك بوياتا (هيرتا برلين) وكون كاستيلز (فولفسبورغ) وتورغان هازارد (بروسيا دورتموند) وأوريل مانغالا (شتوتغارت) وتوماس مونييه (بروسيا دورتموند).

وسيبقى اللاعبون في بلجيكا استعدادا لخوض ثالث مباراة بالتصفيات أمام روسيا البيضاء يوم الثلاثاء.

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