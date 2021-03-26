هنري يغلق حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب "العنصرية"

وصف تيري هنري، مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم السابق، العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بأن تجاهلها سام للغاية، وأنه سيقوم بتعطيل كل حساباته بداية من السبت عقب الأحداث الأخيرة على المنصة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد وجود بيلينغهام، لاعب المنتخب الإنجليزي، هما أحدث لاعبين يتعرضان لإساءات عنصرية على "إنستغرام" في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

ودعا مهاجم أرسنال وبرشلونة السابق المسؤولين لضمان تنظم وسائل التواصل الاجتماعي لمنع حدوث الإساءات العنصرية والتنمر.

وفي بيان نشر على "تويتر" و"إنستغرام" يوم الجمعة قال هنري: مرحبا يا شباب. بداية من صباح السبت سأقوم بإزالة حساباتي من وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن يتمكن الأشخاص في السلطة من تنظيم منصاتهم بنفس الحماس والقوة التي يفعلونها حاليا عندما تنتهك حقوق الطبع والنشر.

وأضاف: إن تجاهل الحجم الهائل للعنصرية والتنمر وما ينتج عنه من تعذيب نفسي للأفراد، يكون ساما للغاية، يجب أن يكون هناك قدر من المساءلة.

وأضاف: من السهل للغاية إنشاء حساب، واستخدامه في التنمر والمضايقة بدون أي عواقب ويظل مرتكب هذه الأفعال مجهول الهوية. حتى يتغير هذا، سأقوم بتعطيل حساباتي عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. أتمنى أن يحدث هذا قريبا.

ولدى هنري، الذي ترك منصبه التدريبي في فريق مونتريال إمباكت الشهر الماضي، 3ر2 مليون متابع على تويتر و7ر2 مليون متابع على إنستغرام.

وفي يوليو الماضي، جثا اللاعب الفائز بكأس العالم على ركبته لمدة ثماني دقائق و46 ثانية قبل مباراة إمباكت مع نيو إنجلند ريفلويوشن في الدوري الأميركي في موقف ضد العنصرية عقب وفاة جورج فلويد.