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"فيديو".. صلاح يفاجئ منتخب كينيا في غرفة الملابس

"فيديو".. صلاح يفاجئ منتخب كينيا في غرفة الملابس

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العربية. نت

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خطف محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، الأضواء مجددا ونال الإشادة، بعدما نشر الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" فيديو له داخل غرفة ملابس المنتخب الكيني.

وتعادلت مصر مع كينيا بهدف لمثله، مساء الخميس، وضمن منتخب الفراعنة بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية التي تم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل.

وتم تصوير صلاح بعد المباراة، داخل غرفة منتخب كينيا، وقدم التهنئة للاعبين على أدائهم وتمنى لهم التوفيق في الاستحقاقات المقبلة، بعدما نجح منتخب جزر القمر في خطف بطاقة التأهل الثانية.

وألقى صلاح كلمة للمنتخب الكيني، وأشاد به اللاعبون إضافة إلى نيك موندوا رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، قبل أن يمنح نجم ليفربول قميصه للاعب الوسط كينيث موغونا.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب مع جزر القمر، مقابل 3 نقاط لمصلحة كينيا، ويتذيل ترتيب المجموعة السابعة منتخب توغو بنقطتين.

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