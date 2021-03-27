أندية ألمانية تحرم التشيك من لاعبيها أمام بلجيكا

كشف متحدث باسم المنتخب التشيكي لكرة القدم أن أندية منافسة في دوري الدرجة الأولى الألماني رفضت السماح لأربعة لاعبين من التشيك بالمشاركة مع منتخب بلادهم في مباراة بتصفيات كأس العالم 2022 أمام المنتخب البلجيكي الزائر مساء يوم السبت بسبب القيود المفروضة في ألمانيا والتي قد تفرض على هؤلاء اللاعبين الخضوع للحجر الصحي عند العودة إلى ألمانيا.



واللاعبون الأربعة هم لاعب وسط هيرتا برلين فلاديمير داريدا قائد المنتخب ومهاجم باير ليفركوزن باتريك شيك ومدافع هوفنهايم بافيل كاديرابيك وحارس مرمى فيردر بريمن ييري بافلينكا وقد شاركوا أساسيين من البداية في مباراة التشيك الأولى بالتصفيات في مواجهة إستونيا يوم الأربعاء الماضي لكنهم سيغيبون عن مواجهة بلجيكا التي تأتي ضمن المجموعة الأوروبية الخامسة.



وقال بيتر سيديفي المتحدث باسم منتخب التشيك في بيان أن ألمانيا قررت الجمعة تخفيف القيود المفروضة على الواصلين من جمهورية التشيك لكن بداية من يوم الأحد.



وأضاف البيان: لم يتسن للسطات الألمانية التأكيد أن لاعبي المنتخب الوطني التشيكي لن يفرض عليهم الخضوع للحجر الصحي بعد عودتهم إلى ألمانيا.