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تغييرات متوقعة في تشكيلة إيطاليا أمام بلغاريا

إيطاليا إستونيا
من مباراة سابقة بين إيطاليا وإستونيا

تغييرات متوقعة في تشكيلة إيطاليا أمام بلغاريا

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روما - د ب أ

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يخطط روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا لإجراء بعض التغييرات على قائمة فريقه أمام مضيفه البلغاري يوم الأحد في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وقال مانشيني يوم السبت لمحطة "راي": بالتأكيد سنجري بعض التغييرات، لا نعرف بعد أين ستكون التغييرات لأن علينا تقييم حالة اللاعبين في المران القادم، لا أعرف ما إذا كنا سنجري أربعة أو خمسة تبديلات، لكن بالتأكيد هناك تغييرات.

ويخوض منتخب إيطاليا غدا مباراته الثانية بالتصفيات بعد الفوز على أيرلندا الشمالية 2 -صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في الوقت الذي خسرت فيه بلغاريا على أرضها أمام سويسرا بثلاثة أهداف لهدف.

ومن المتوقع أن يجري مانشيني تغييرات في خط الهجوم، حيث يستعد أندريا بيلوتي للمشاركة بدلا من شيرو إيموبيلي الذي سجل هدفا في مواجهة أيرلندا الشمالية، كما يغيب دومينيكو بيراردي الذي سجل هدفا أيضا في المباراة الماضية لكنه غادر معسكر الفريق رفقة فرانشيسكو كابوتو زميله في ساسوولو.

كما غادر المدافع المخضرم جورجيو كيلليني معسكر الفريق ومن المتوقع أن يشارك فرانشيسكو اكيربي بدلا منه.

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