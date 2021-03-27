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روسيا تهزم سلوفينيا في تصفيات كأس العالم

روسيا سلوفينيا
روسيا رفعت رصيدها إلى 6 نقاط

روسيا تهزم سلوفينيا في تصفيات كأس العالم

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سوتشي - رويترز

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سجل القائد أرتيم جيوبا هدفين ليقود روسيا للفوز 2-1 على سلوفينيا أمام حوالي 15 ألف مشجع في استاد فيشت في سوتشي يوم السبت، ليتصدر صاحب الأرض مجموعته في تصفيات كأس العالم بعد أول جولتين.

وسيطرت روسيا على بداية المباراة، ورغم أن يان أوبلاك حارس سلوفينيا بذل قصارى جهده، فإن جيوبا افتتح التسجيل بتسديدة من مدى قريب بعدما تبادل الكرة مع دالير كوزاييف داخل المنطقة، وأضاف جيوبا الهدف الثاني بعد تسع دقائق حيث تابع تسديدة مرتدة من العارضة وسدد ببراعة كرة منخفضة في مرمى الحارس أوبلاك.

ورغم ذلك استمر تقدم روسيا بفارق هدفين أمام المشجعين المتحمسين لفترة قصيرة قبل أن يقلص المهاجم يوسيب إيليتشيتش الفارق لسلوفينيا بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء.

ولم يكن بوسع سلوفينيا إدراك التعادل مع فرض رقابة لصيقة على الخطير إيليتشيتش، لتحقق روسيا فوزها الثاني على التوالي.

وستلعب روسيا، التي تملك ست نقاط، في ضيافة سلوفاكيا، بينما تلعب سلوفينيا مع قبرص وتقام المباراتان يوم الثلاثاء المقبل.

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