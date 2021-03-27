زوله يغيب عن مباراة ألمانيا ورومانيا

توجه المنتخب الألماني إلى العاصمة الرومانية بوخارست لمواجهة نظيره الروماني الأحد في ثاني مبارياته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وسط غياب نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونخ بسبب مشكلة عضلية.



وكان زوله قد غاب أيضا عن المباراة التي انتهت بالفوز على منتخب أيسلندا 3 -صفر الخميس، وتبين أنه لن يتعافى للمشاركة في المباراتين المقبلتين.



وخضعت بعثة المنتخب الألماني لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ثلاث مرات حيث كان من بينها جولتان من الفحص السريع إلى جانب جولة من فحوص "بي.سي.آر"، وجاءت جميع النتائج سلبية.



وكانت الفحوص قد كشفت عن إصابة يوناس هوفمان لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ، بعدوى فيروس كورونا، قبل مباراة أيسلندا، وجرى عزل مارسيل هالستنبيرغ مدافع لايبزيغ أيضا بسبب اختلاطه عن قرب مع هوفمان.