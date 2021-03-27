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سيدات يونايتد يحققن فوزاً تاريخياً في "أولد ترافورد"

مانشستر يونايتد سيدات
يونايتد تغلب على وست هام بهدفين

سيدات يونايتد يحققن فوزاً تاريخياً في "أولد ترافورد"

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مانشستر - د ب أ

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احتفل فريق السيدات بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بخوض أول مباراة على ملعب أولد ترافورد عبر الفوز على وست هام يونايتد 2 -صفر في دوري السوبر للسيدات.


وظهر مانشستر بمستوى باهت في الشوط الأول، لكنه حسم الفوز في الشوط الثاني بهدفي لورين جيمس وكريستين برس.

وخاض فريق السيدات بمانشستر يونايتد المباراة على ملعب أولد ترافورد، نظرا لتوقف دوريات الرجال حول العالم بسبب فترة التوقف الدولي.

وأعربت كاسي ستوني مدربة مانشستر عن غضبها من عدم الاهتمام الإعلامي بالمباراة وتراجع التغطية التلفزيونية لها، حيث تم بثها فقط عبر منصة البث الخاصة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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