كروتوني تمنح نجل سيمي المواطنة الفخرية بسبب العنصرية

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن مدينة كروتوني منحت المواطنة الفخرية لنجل اللاعب النيجيري سيمون نوانكو "سيمي" مهاجم فريق كروتوني الإيطالي لكرة القدم، وذلك إثر تعرضه لإساءات عنصرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وكان المهاجم النيجيري سيمي، الذي يقضي موسمه الخامس مع الفريق الإيطالي، قد نشر قبل أيام، عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام" الإساءات التي وجهت له ولنجله.



وكتب سيمي تعليقا ساخرا على منشور لشخص تمنى وفاة نجله، ذكر فيه "لنجعل هذا الشخص مشهورا لأنه يستحق ذلك".



وكان الجزائري آدم وناس زميل سيمي بالفريق قد أبلغ أيضا عن إساءات عنصرية في وقت سابق من مارس الجاري.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن فينتشينزو فوس عمدة كروتوني قوله :كروتوني تحبك وتعانقك بشكل رمزي. المدينة تشعر بالقرب منك وتشكرك لأنه من خلال إدانة هذا التصرف غير المقبول، أظهرت أنك رجل عظيم وكنت مثلا وقدوة تستحق التقدير.



ويعد سيمي (28 عاماً) المهاجم الأبرز لفريق كروتوني وسجل للفريق 57 هدفا خلال 142 مباراة، وقد سجل 13 هدفا للفريق خلال هذا الموسم، علما بأن كروتوني يحتل حاليا المركز العشرين الأخير في الدوري الإيطالي.