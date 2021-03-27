.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مدرب البرتغال يستعد لخوض مباراته رقم ألف كمدرب

فرناندو سانتوس رونالدو البرتغال
سانتوس حقق بطولة أوروبا 2016

مدرب البرتغال يستعد لخوض مباراته رقم ألف كمدرب

متابع الغاء المتابعة

لشبونة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

يستعد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال لخوض مباراته رقم ألف كمدرب، على مستوى الأندية والمنتخبات، عندما تلعب بطلة أوروبا مع صربيا في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم يوم السبت.

وتوج المدرب البالغ عمره 66 عاما بلقبي بطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم 2019 مع بلاده، كما أحرز الدوري البرتغالي والكأس المحلية مع بورتو في 1999، ونال لقب كأس اليونان مع أيك في 2002.

وبدأ سانتوس مسيرته كمدرب لفريق إشتوريل البرتغالي في 1988، كما تولى قيادة عملاقي لشبونة، سبورتنغ وبنفيكا، قبل تدريب منتخب اليونان خلال الفترة 2010-2014.

وفازت البرتغال 1-صفر على أذربيجان في بداية مشوارها بتصفيات كأس العالم، بينما تفوقت صربيا 3-2 على أيرلندا في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الأولى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

الصحة العالمية تحذر من لقاحات الصحة العالمية تحذر من لقاحات "مغشوشة وتتسبب بأضرار جسيمة"!
ملابس ذكية تقيس الحركة.. جديد العلماء ملابس ذكية تقيس الحركة.. جديد العلماء

الأكثر قراءة

كاميرا مراقبة تكشف لحظة وقوع تصادم القطارين في مصر كاميرا مراقبة تكشف لحظة وقوع تصادم القطارين في مصر
"فيديو".. صلاح يفاجئ منتخب كينيا في غرفة الملابس
تواصل محاولات قطر السفينة الجانحة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة تواصل محاولات قطر السفينة الجانحة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة
مجهولون أوقفوا القطار عمدا.. مصر تكشف سبب تصادم القطارين مجهولون أوقفوا القطار عمدا.. مصر تكشف سبب تصادم القطارين
فيديو للحظة جنوح السفينة في قناة السويس.. هذا تفاصيل ما حدث فيديو للحظة جنوح السفينة في قناة السويس.. هذا تفاصيل ما حدث
مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا

قبل أن تذهب

طفرة مزدوجة التحور من كورونا تظهر في الهند
طفرة مزدوجة التحور من كورونا تظهر في الهند

اكتشف المزيد