مدرب البرتغال يستعد لخوض مباراته رقم ألف كمدرب

يستعد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال لخوض مباراته رقم ألف كمدرب، على مستوى الأندية والمنتخبات، عندما تلعب بطلة أوروبا مع صربيا في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم يوم السبت.



وتوج المدرب البالغ عمره 66 عاما بلقبي بطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم 2019 مع بلاده، كما أحرز الدوري البرتغالي والكأس المحلية مع بورتو في 1999، ونال لقب كأس اليونان مع أيك في 2002.



وبدأ سانتوس مسيرته كمدرب لفريق إشتوريل البرتغالي في 1988، كما تولى قيادة عملاقي لشبونة، سبورتنغ وبنفيكا، قبل تدريب منتخب اليونان خلال الفترة 2010-2014.



وفازت البرتغال 1-صفر على أذربيجان في بداية مشوارها بتصفيات كأس العالم، بينما تفوقت صربيا 3-2 على أيرلندا في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الأولى.