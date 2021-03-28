جوتا: لاعبو البرتغال يتحملون مسؤولية التعادل مع صربيا

اعترف المهاجم البرتغالي الدولي ديوغو جوتا أن فريقه هو المسؤول عن إهدار تقدمه بهدفين أمام نظيره الصربي في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم يوم السبت قبل أن يحرم من فرصة واضحة لتحقيق الفوز قبيل النهاية.



وانتهت المباراة التي أقيمت في بلغراد بالتعادل 2-2 ضمن المجموعة الأوروبية الأولى بعد أن عبرت كرة كريستيانو رونالدو خط المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع وأبعدها المدافع الصربي ستيفان ميتروفيتش الذي أنقذ أيضا محاولة أخرى للتهديف من برناردو سيلفا.



وألقى رونالدو شارة القيادة أرضا قبل أن يغادر الملعب ويتجه إلى غرفة الملابس قبل ثوان على صفارة النهاية بعد الاعتراض على قرارات الحكم الهولندي داني ماكيلي الذي أدار المباراة بدون وجود نظام حكم الفيديو المساعد.



وبعد المباراة قال جوتا مهاجم ليفربول الذي أحرز هدفي التقدم لفريقه في الشوط الأول: ما حدث غير مقبول تماما على هذا المستوى لأننا توقفنا وتركنا صربيا تحقق التعادل بعد مرور 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني.



وأضاف جوتا: بدا وكأننا حققنا الجزء الأصعب بعد أداء جيد للغاية في الشوط الأول لكن صربيا غيرت طريقتها بعد نهاية الشوط الأول وسجلت سريعا واستمرت بعد ذلك، فشلنا نحن في حسم المباراة ولن نسمح بتكرار هذا مستقبلا.