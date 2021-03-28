.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ديمبلي يقود فرنسا إلى تجاوز كازاخستان

ديمبلي كازاخستان فرنسا
ديمبلي سجل الهدف الأول

ديمبلي يقود فرنسا إلى تجاوز كازاخستان

متابع الغاء المتابعة

نور سلطان - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا للفوز 2-صفر على كازاخستان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم يوم الأحد.

وبعد أربعة أيام من التعادل 1-1 مع أوكرانيا في باريس، حقق أبطال العالم الانتصار في الشوط الأول، حيث سجل ديمبلي هدفا وأضاف سيرجي مالي هدفا بطريق الخطأ في مرماه، قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتصدرت فرنسا المجموعة بأربع نقاط على حساب البوسنة، قبل مواجهة المنتخبين يوم الأربعاء، وأوكرانيا وفنلندا.

وتلعب أوكرانيا على أرضها مع فنلندا يوم الأحد. ولا تملك كازاخستان أي نقاط بعدما خاضت مباراتها الأولى في التصفيات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

في أمل جديد.. تقنية تساعد المكفوفين على التنقل وحدهم في أمل جديد.. تقنية تساعد المكفوفين على التنقل وحدهم
فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!

الأكثر قراءة

سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله
احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً
بسبب التجمعات.. الصحة السعودية تحذر بسبب التجمعات.. الصحة السعودية تحذر "إصابات كورونا ترتفع"
قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر
نجح مع الخنازير.. أمل لو تحقق سينهي كورونا نجح مع الخنازير.. أمل لو تحقق سينهي كورونا

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد