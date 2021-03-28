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ساوثغيت يحث لاعبي إنجلترا على ترك مواقع التواصل

ساوثغيت
عدد من لاعبي إنجلترا تعرضوا إلى الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ساوثغيت يحث لاعبي إنجلترا على ترك مواقع التواصل

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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يرى غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم أن على لاعبيه التفكير في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، مثلما فعل لاعب منتخب فرنسا السابق تييري هنري تجنبا للتعرض للإساءة عبر هذه المواقع.

وأغلق هنري حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي، احتجاجا على الإساءات العنصرية التي تأتي عبر هذه المواقع وعلى عدم قيام المسؤولين عن هذه المواقع بمحاسبة مرتكبي الإساءات.

وقال ساوثغيت إنه يؤيد قرار هنري لكنه في نفس الوقت لن يمنع لاعبيه من استخدام هذه المواقع خلال بطولة أوروبا المقبلة في يونيو 2021.

وزاد مدرب إنجلترا: أعتقد أنه يتعين على جميع اللاعبين وعلى جميع لاعبي المستوى الأول المعرضين للتعرض لمثل هذه الإساءات التفكير في ترك وسائل التواصل.

وأضاف ساوثغيت أن كل من يتعرض لمثل هذه الإساءات عليه إعادة النظر في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سلطات كرة القدم الإنجليزية الشهر الماضي إن فيسبوك وتويتر وإنستغرام أصبحت "ملاذا للإساءة" وحثت شركات التواصل الاجتماعي على معالجة المشكلة في أعقاب رسائل عنصرية استهدفت عددا من اللاعبين.

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