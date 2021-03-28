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فوز قاتل لإسبانيا على حساب جورجيا

توريس إسبانيا جورجيا
توريس أحرز الهدف الأول لمصلحة إسبانيا

فوز قاتل لإسبانيا على حساب جورجيا

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تيبليسي - د ب أ

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أفلت المنتخب الإسباني لكرة القدم من الكمين الجورجي وانتزع فوزاً ثمينا 2-1 على مضيفه الجورجي يوم الأحد بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وذلك في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات.

وأنهى المنتخب الجورجي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 43 بعد أداء غير مقنع من المنتخب الإسباني.

وفي الشوط الثاني، ساهمت التغييرات التي أجراها لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني في تحسن أداء الفريق، ما أثمر هدف التعادل بتوقيع فيران توريس في الدقيقة 56 ، ثم انتزع البديل داني أولمو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان المنتخب الإسباني استهل مسيرته في التصفيات بالتعادل مع اليونان 1 - 1 الأسبوع الماضي، ثم فاز اليوم بصعوبة على مضيفه الجورجي ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر مجموعته مؤقتا.

ومني المنتخب الجورجي بالهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات رغم الأداء الجيد للفريق في معظم فترات المباراة.

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