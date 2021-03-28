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لاعب ستوك يكشف تعرضه إلى إساءات عنصرية

ماتودو ويلز
ماتودو في مباراة مع منتخب ويلز

لاعب ستوك يكشف تعرضه إلى إساءات عنصرية

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كارديف - د ب أ

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أكد رابي ماتوندو جناح فريق ستوك سيتي والمعار من شالكه الألماني يوم الأحد تعرضه لإهانات عنصرية عبر شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور.

ونشر ماتوندو عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة لرسالة عنصرية تلقاها على شبكة "إنستغرام" ، مشيرا إلى أن المنصة الاجتماعية "لم تفعل أي شيء حيال الإهانة العنصرية"، لكن حسابه "سيتم حذفه إذا نشرت أي فيديو لمبارياتي".

وساند شالكه لاعبه ماتوندو وكتب: ليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس من خلال كرة القدم، ليس في مجتمعنا، لا يوجد مكان للكراهية والتمييز في أي مكان.

وشارك ماتوندو مع منتخب ويلز في الفوز على المكسيك بهدف دون رد السبت في مباراة ودية.

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