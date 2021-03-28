ماغواير يتحدى الإرهاق.. ويؤكد جاهزيته لخوض المباريات

أكد هاري ماغواير مدافع منتخب إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد قدرته على الاستمرار حتى نهاية الموسم رغم خوضه الكثير من المباريات مع ناديه المنافس في الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم ومنتخب بلاده في الموسم الحالي.



وشارك ماغواير (28 عاما) في 44 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل المنافسات هذا الموسم كما خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب الإنجليزي.



وأمام يونايتد تسع جولات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز كما أنه يشارك في الدوري الأوروبي قبل انطلاق بطولة أوروبا في يونيو المقبل.



وعن ذلك قال ماغواير: لم يسبق لي أن فكرت في التعرض للإجهاد، لا أحب الأفكار السلبية وأنا إيجابي دائما. أعمل بكل جد عندما أكون بعيدا عن المباريات وأهتم بشؤوني المعنوية والبدنية. وأشعر أنني على ما يرام.



وأضاف: بالتأكيد هذه مباريات كثيرة. وأنا ألعب كل ثلاثة أو أربعة أيام مع النادي. أعتقد أن الجانب الأصعب يتمثل في عدم التدرب كثيرا وعدم خوض مباريات قصيرة مركزة.



وواصل: شاركت في 48 مباراة وأشعر أنني في حالة جيدة ومن ثم فإنني أشعر بأنني قادر تماما على الوفاء بالتزاماتي خلال ما تبقى من الموسم.



وفي تصفيات كأس العالم يواصل منتخب انجلترا مسيرته وسيلتقي في وقت لاحق من يوم الأحد مع نظيره الألباني ثم يستضيف منتخب بولندا الأربعاء المقبل.