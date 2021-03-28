مدرب بلجيكا سعيد بالتعادل مع التشيك

ربما قدم المنتخب البلجيكي أداء ضعيفا في مواجهة جمهورية التشيك في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم يوم السبت لكن المدرب روبرتو مارتينيز رغم ذلك يقول إنه سعيد بشخصية فريقه التي ظهرت خلال المواجهة.



وقاتل المنتخب البلجيكي متصدر التصنيف الدولي للمنتخبات للتعادل 1-1 ضمن المجموعة الخامسة في براغ ونجح في ذلك عن طريق هدافه التاريخي روميلو لوكاكو في الشوط الثاني.



وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة قال المدرب مارتينيز: لم نكن في الوضع الطبيعي، أهدرنا الكثير من الفرص في مواجهة فريق يملك الدافع والحافز، كما أن منتخب التشيك يعيش فترة تألق وقد أحرز ستة أهداف الأربعاء الماضي وهو أمر نادر الحدوث في كرة القدم اليوم.



وكان منتخب التشيك فاز خارج أرضه على إستونيا 6-2 الأربعاء الماضي بينما بدأت بلجيكا مسيرتها في التصفيات بالفوز 3-1 على ويلز في نفس اليوم.



وزاد مارتينيز أيضا عن منتخب التشيك: هذا فريق حديث كله ثقة بالنفس. قدموا أداء قويا وضغطوا علينا تماما ولابد لي من تقديم التهنئة لهم على هذا الأداء.



وأكد مارتينيز أن فريقه سيستفيد من الدرس الذي تعلمه في هذه المباراة قبل انطلاق بطولة أوروبا في الصيف المقبل.



وسيلتقي المنتخب البلجيكي في الجولة المقبلة مع منتخب روسيا البيضاء الثلاثاء المقبل.