أولمو لاعب إسبانيا: يجب شكر منتخب جورجيا

أكد داني أولمو لاعب المنتخب الإسباني لكرة القدم أن الفريق يستحق التهنئة على ما قدمه وعلى الفوز الثمين الذي حققه على مضيفه الجورجي يوم الأحد في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



وسجل البديل أولمو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليقود الفريق للفوز بهدفين مقابل هدف.



وقال أولمو : علينا تهنئة الفريق على ما قدمه. كنا بحاجة لهذا الفوز، أشعر بالسعادة حقا لنهاية المباراة بهذا الشكل، من الصعب أن تصف هذا، إنه شعور فريد.



وأشار: علينا أن نشكر المنتخب الجورجي الذي لعب بشكل رائع. الجميع عليه أن يستغل أسلحته، لكن أحيانا لا تستطيع تحقيق الفوز مثلما حدث أمام اليونان ولكننا حصدنا النقاط الثلاث.