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السماح للجماهير بحضور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

لقاء سابق بين مانشستر سيتي وتشيلسي

السماح للجماهير بحضور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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لندن - رويترز

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ذكرت تقارير صحافية يوم الاثنين أن اتحاد الكرة الإنجليزي سيسمح بحضور عدد محدود من الجماهير في مباراتي المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر المقبل.

ويلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي على استاد ويمبلي يوم 17 أبريل المقبل فيما يلتقي ليستر سيتي مع ساوثهامبتون في المباراة الثانية بالمربع الذهبي في اليوم التالي مباشرة.

وبموجب الإجراءات الاحترازية في بريطانيا، يحظر حضور الجماهير فعاليات الدوري الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية لكن سيتم السماح بحضور عدد محدود من الجماهير خلال مباراتي المربع الذهبي لمسابقة الكأس، على سبيل التجربة مع بدء تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الاثنين.

وقال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن لـ(بي.بي.سي): نريد إعادة أكبر عدد ممكن من المشجعين بأقصى قدر من الأمان.

وأشار دودن: نريد أن نجعل الأمر مبسطا ومريحا بأقصى قدر ممكن للمشجعين لهذا نجري هذه التجربة.

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