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إيوبي ينسحب من تشكيلة نيجيريا بعد إصابته بكورونا

إيوبي نيجيريا تونس
إيوبي في مباراة سابقة مع بلاده أمام تونس

إيوبي ينسحب من تشكيلة نيجيريا بعد إصابته بكورونا

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لاغوس - فرانس برس

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لن يخوض أليكس إيوبي مهاجم إيفرتون الإنجليزي مباراة منتخب بلاده نيجيريا ضد ليسوتو المقررة الثلاثاء ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحسب ما أعلن مسؤول في الاتحاد النيجيري لكرة القدم الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنتخب بابافيمي راجي في تصريح لوكالة "فرانس برس": إيوبي ترك معسكر المنتخب، وقبل رحيله لم يعانِ من أي عوارض، كان على ما يرام، وسيتابع الفريق حالته الصحية.

وتتصدر نيجيريا التي ضمنت بلوغها النهائيات المقررة مطلع العام المقبل في الكاميرون، ترتيب المجموعة الثانية عشرة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وستخوض آخر مبارياتها في التصفيات في لاغوس ضد ليسوتو الثلاثاء.

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