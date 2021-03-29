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بلجيكا تتجاهل الانتقادات.. وتتمسك بملعب "لوفين"

ويلز بلجيكا
مدرب المنتخب البلجيكي انتقد سوء أرضية الملعب الذي شهد مباراة فريقه أمام ويلز

بلجيكا تتجاهل الانتقادات.. وتتمسك بملعب "لوفين"

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - رويترز

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أعلنت بلجيكا أن مباراتها المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أمام روسيا البيضاء الثلاثاء ستقام في ملعب لوفين رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى أرض الملعب الأسبوع الماضي خلال المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الارض 3-1 على ويلز.

وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يوم الاثنين إنه فكر في تغيير الملعب قبل مباراة روسيا البيضاء التي تأتي ضمن المجموعة الأوروبية الخامسة لكنه قرر في نهاية الأمر الاستمرار في اللعب على نفس الملعب الذي يقع على بعد 30 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من العاصمة بروكسل.

وانتقد روبرت مارتينيز مدرب بلجيكا والمنتخب الويلزي الزائر حالة أرض الملعب خلال مباراة الأربعاء الماضي والتي انزلق خلالها مدافع ويلز كونور روبرتس خلال لحظة حاسمة ما تسبب في إحراز بلجيكا الهدف الثاني، فيما أشار متحدث باسم الاتحاد إلى أن الوقت لا يسمح بالعثور على ملعب بديل لمباراة الثلاثاء.

وخاضت بلجيكا مباراتين في التصفيات العالمية حتى الآن بعد تعادلها 1-1 مع جمهورية التشيك السبت الماضي في حين خاضت روسيا البيضاء مباراة واحدة فازت فيها 4-2 على إستونيا السبت الماضي أيضا.

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