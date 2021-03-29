ترحيب أوروبي بفكرة إطلاق كأس العالم للأندية النسائية

رحبت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم بفكرة إطلاق كأس العالم للأندية للكرة النسائية "خلال مدة قصيرة نسبيا" وقال رئيسها التنفيذي تشارلي مارشال إن الرابطة تعتبر البطولة جزءا من استراتيجيتها الهادفة إلى المساعدة في تطوير الكرة النسائية.



وتستعد الرابطة التي ينتمي إلى عضويتها أكبر أندية أوروبا لإطلاق استراتيجية "ساهم في التغيير" الخاصة بالكرة النسائية في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وأشارت الرابطة إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى "تعزيز الاستدامة في أوساط اللعبة واكتشاف فرص مالية جديدة وإنشاء أندية جديدة للكرة النسائية عبر أنحاء أوروبا".



وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية للرجال في 2000 ويشارك فيها الأندية أبطال القارات وتقام بنظام خروج المغلوب. وبايرن ميونخ الألماني هو حامل اللقب الحالي للبطولة.



وقال مارشال للصحافيين: فكرة إطلاق كأس العالم للأندية للكرة النسائية بعد مدة قصيرة نسبيا، هي فكرة مثيرة وأنا أعرف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم متحمس جدا للفكرة أيضا.



وتحدثت كلير بلومفيلد الرئيسة الجديدة للكرة النسائية في الرابطة عن وجود خطط أيضا لإطلاق بطولة أوروبية أخرى للسيدات تعادل الدوري الأوروبي للرجال.