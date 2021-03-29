غياب ليفاندوفسكي عن مواجهة إنجلترا وبولندا

سيغيب المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي عن مباراة منتخب بلاده المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أمام إنجلترا الأربعاء المقبل بسبب إصابة في الركبة اليمنى.



وتعرض ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ للإصابة بعد مرور ساعة تقريبا من المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده أمس الأحد على منتخب أندورا، وخضع ليفاندوفسكي لفحص بالأشعة يوم الاثنين ويتوقع أن يغيب عن الملاعب جراء الإصابة 10 أيام.



وقال الاتحاد البولندي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: لن يشارك روبرت ليفاندوفسكي في مباراة المنتخب المقبلة في تصفيات كأس العالم أمام انجلترا الأربعاء القادم بسبب الإصابة".



وأوضح الاتحاد أن الفحوص كشفت عن إصابة في أربطة الركبة اليمني ما يمنع مشاركة للاعب في المباراة الدولية المقبلة نظرا لقرب الموعد.



وخلال الموسم الحالي تألق اللاعب البولندي بصورة لافتة وأحرز 42 هدفا لفريقه بايرن ميونخ في جميع المنافسات هذا الموسم كما هز الشباك مرتين في فوز منتخب بولندا 3-صفر على أندورا.