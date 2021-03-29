فاتسكه يتراجع عن الرحيل.. ويبقى في دورتموند

تراجع هانز-يواخيم فاتسكه عن خطته للرحيل عن منصب الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم في العام المقبل، ومدد عقده مع النادي حتى نهاية عام 2025.

وذكر النادي يوم الاثنين أن فاتسكه سيستمر في رئاسة مجلس الإدارة الذي يضم توماس تريس وكارستن كرامر، اللذين مددا عقديهما أيضا لمدة ثلاثة أعوام.



وقال راينهارد راوبول رئيس نادي بوروسيا دورتموند : بعد محادثات مكثفة تمكنا من إبقاء هانز-يواخيم فاتسكه لمدة ثلاثة أعوام أخرى في منصب رئيس مجلس الإدارة.



وأثنى راوبول على فاتسكه وعضوي مجلس الإدارة إثر نجاحهم في الحفاظ على استقرار السفينة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقال راوبول إنه لا ينبغي لأحد أن يكون لديه مخاوف بشأن مستقبل دورتموند حيث أن التمويل متاح تماما للمواسم المقبلة بغض النظر عن تحقيق الأرباح من دوري أبطال أوروبا.



ويحتل بوروسيا دورتموند حاليا المركز الخامس في جدول الدوري الألماني بفارق أربع نقاط خلف آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، والذي يحتله آينتراخت فرانكفورت، وذلك قبل مواجهة الفريقين المقررة يوم السبت المقبل.



ويتولى فاتسكه (61 عاماً) قيادة دورتموند منذ عام 2005 وكان يخطط إلى الرحيل عن منصبه في العام المقبل، قبل الإعلان عن تمديد عقده.