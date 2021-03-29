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مانشستر سيتي يعلن رحيل أغويرو.. ويكرمه بتمثال

أغويرو
سيرجيو أغويرو

مانشستر سيتي يعلن رحيل أغويرو.. ويكرمه بتمثال

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العربية. نت

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أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الاثنين، رحيل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وقال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في بيان صحافي: سيودع مانشستر سيتي أغويرو عندما ينتهي عقده في الصيف، ويعد سيرجيو أحد أكثر لاعبي كرة القدم تقديرا واحتراما في النادي.

وكشف النادي عن وضع تمثال للدولي الأرجنتيني إلى جانب زملائه السابقين، دافيد سيلفا وفينست كومباني.

وأضاف خلدون المبارك، رئيس مجلس الإدارة: ساهم أغويرو بالكثير للنادي على مدى السنوات العشر الماضية، ستظل انجازاته محفورة بشكل لا يمحى في ذكريات كل من يحب النادي، وهذه ليست لحظة ودافع، فلا يزال الكثير لتحقيقه في الفترة المقبلة مع أغويرو، ونتطلع إلى رؤية مساهماته في التحديات التي تنتظرنا.

وكشف المبارك عن أن النادي سيبدأ في التخطيط للاحتفال برحيل أغويرو في المباراة الأخيرة على أرض الفريق ضد إيفرتون، حيث من المنتظر أن يسمح لآلاف المشجعين بالحضور إلى ملعب الاتحاد لتوديع اللاعب تقديرا لإنجازاته وأرقامه مع الفريق.

وأحرز الهداف التاريخي للنادي السماوي 257 هدفا خلال 384 مباراة خاضها بقميص الفريق.

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