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إشبيلية تحتضن مباراتي تشيلسي وبورتو في دوري الأبطال

تشيلسي بورتو
من مباراة سابقة بين الفريقين الإنجليزي والبرتغالي

إشبيلية تحتضن مباراتي تشيلسي وبورتو في دوري الأبطال

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العربية.نت

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ستقام مباراتا ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي بورتو البرتغالي وتشلسي الإنح في مدينة إشبيلية الإسبانية، جراء قيود السفر المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وفق ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الثلاثاء.

وسيتواجه الفريقان اللذان أوقعتهما القرعة سوياً، في السابع من أبريل المقبل (ذهاباً) و13 من الشهر نفسه (إياباً) على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" التابع لنادي إشبيلية.

وتأهل تشيلسي إلى هذا الدور بعد إقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما كانت مفاجأة بورتو أمام يوفنتوس الإيطالي هي التي أوصلته إلى ربع النهائي.

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