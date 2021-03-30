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اليابان تتخم شباك منغوليا بـ 14 هدفاً

من لقاء اليابان ومنغوليا

اليابان تتخم شباك منغوليا بـ 14 هدفاً

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شيباتا - أ ف ب

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أتخم المنتخب الياباني شباك نظيره المنغولي بـ14 هدفا من دون مقابل محققا أكبر فارق له في تاريخه، وذلك ضمن التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة الى كأس آسيا 2023 ومونديال قطر 2022 لكرة القدم الثلاثاء في شيبا.

وكان أكبر فارق حققه منتخب الساموراي عام 1917 عندما سحق الفلبين 15-2.

وأنهت اليابان الشوط الأول متقدمة بخمسة أهداف قبل أن تضيف تسعة في الشوط الثاني، ورفعت رصيدها إلى 27 هدفا في خمس جولات من التصفيات حتى الآن من دون أن يدخل مرماها أي هدف.

ويتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة السادسة التي تضم ايضا طاجكستان وقيرغيزستان وميانمار ومنغوليا، بالعلامة الكاملة (15 نقطة) وبفارق 5 نقاط عن طاجكستان ليخطو خطوة عملاقة نحو مشاركة سابعة تواليا في العرس العالمي.

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