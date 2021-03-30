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تير شتيغن يحمي مرمى ألمانيا أمام مقدونيا

تير شتيغن
شتيغن يلعب احتياطياً للمخضرم مانويل نوير

تير شتيغن يحمي مرمى ألمانيا أمام مقدونيا

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برلين - د ب أ

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يلعب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم مباراته أمام منتخب مقدونيا الشمالية الأربعاء في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بنفس التشكيل الذب لعب به أول مباراتين، ولكن سيتم الاعتماد على مارك أندريه تير شتيغن في مركز حراسة المرمى بدلا من مانويل نوير.

وقال يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن تير شتيغن، حارس برشلونة، سيحل محل نوير الذي لعب في المباراتين اللتين فاز بهما المنتخب الألماني على أيسلندا ورومانيا.

ولم يكشف لوف عن إجراء أي تغييرات أخرى في التشكيل، قائلا إنه لم يحدد بعد ما إذا كان تيمو فيرنر، مهاجم تشيلسي، سيلعب في التشكيل الأساسي للمرة الأولى في المباريات الثلاثة

ويمكن أن يعود روبين غوسينز، لاعب أتالانتا الإيطالي، للعب في مركز الظهير الأيسر بدلا من إمري تشان لاعب بوروسيا دورتموند بعد أن أصبح جاهزا للعب.

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