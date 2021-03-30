حكم قضائي بإقامة مباراة لاتسيو مع تورينو

قضت محكمة الاستئناف الرياضية الإيطالية يوم الثلاثاء بضرورة إقامة مباراة لاتسيو على ملعبه في الدوري أمام تورينو بعد أن تأجلت في وقت سابق هذا الشهر بسبب تفشي فيروس كورونا في نادي تورينو.



وتحولت المباراة، التي كان من المقرر إقامتها في بادئ الأمر في الثاني من مارس، إلى فضيحة بعدما ذهب فريق العاصمة إلى الاستاد الأولمبي رغم أن ضيفه دخل في حجر صحي على بُعد 600 كيلومتر في تورينو بسبب حالات إصابة بكوفيد-19.



وتسببت الأوامر المتناقضة بين سلطات الصحة المحلية ورابطةالدوري في دخول تشكيلة لاتسيو للملعب والانتظار 45 دقيقة بعد الساعة 6:30 مساء (1730 بتوقيت غرينتش) موعد انطلاق المباراة قبل إلغائها رسميا.



وطالب النادي القادم من روما مسؤولي كرة القدم باعتباره فائزا 3-صفر لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب مما يعني ضرورة إعادةترتيب موعد جديد للمباراة في وقت لاحق هذا الموسم.



وبوسع لاتسيو تصعيد الأمر لمحكمة تابعة للجنة الأولمبية الإيطالية.