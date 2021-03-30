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صلاح يثير الجدل حول مستقبله مجدداً.. ويكشف علاقته بكلوب

صلاح ليفربول فولهام
اللاعب المصري تمنى اللعب في الدوري الإسباني "يوماً ما"

صلاح يثير الجدل حول مستقبله مجدداً.. ويكشف علاقته بكلوب

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أثار المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المزيد من الغموض حول مستقبله مع ناديه الحالي، إذ قال إن فكرة الانتقال إلى إسبانيا تغريه، كاشفاً حقيقة علاقته مع المدرب الألماني يورغن كلوب.

وهذه المرة الثانية في غضون 3 أشهر التي يلمح فيها ثاني هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، إلى حلمه بالانتقال نحو ريال مدريد أو برشلونة، وما زاد تكهنات انتقاله إلى أحد الغريمين التقليديين غضبه من استبداله في مباراة فريقه أمام تشيلسي، وأتبع ذلك تغريدة غامضة من وكيله رامي عباس.

وقال صلاح في حوار موسع مع صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الثلاثاء: آمل أن أكون قادراً على اللعب في إسبانيا يوماً ما، صحيح أن الأمر ليس بيدي، لكن سنرى ما سيحدث، وشخصياً أفضل عدم التحدث عن هذا الأمر في الوقت الراهن.

وحول علاقته مع المدرب يورغن كلوب، الذي أكد سابقاً أن لاعبه المصري سيبقى في ليفربول لفترة طويلة جداً، قال صلاح: إنها علاقة طبيعية بين اثنين من المحترفين، لا يمكن أن أصفها بأكثر من ذلك.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع في الجدول، بفارق 25 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي بينما يتشارك صلاح المركز الأول في قائمة الهدافين مع هاري كين برصيد 17 هدفاً.

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