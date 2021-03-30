غاندوغان يطالب الاتحاد الألماني بالتعاقد مع غوارديولا

ذكر إيلكاي غاندوغان لاعب وسط ألمانيا يوم الخميس أنه في حال كان بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متاحا، فسيتعين على ألمانيا التعاقد معه فورا لتدريب المنتخب لكرة القدم.



وأضاف غاندوغان، الذي يلعب تحت قيادة المدرب الإسباني في سيتي، إنه من غير المرجح مع ذلك أن يخلف غوارديولا، الذي قاد سيتي للفوز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، يواخيم لوف الذي سيترك منصبه بعد 15 عاما فور انتهاء بطولة أوروبا هذا الصيف.



وقال غاندوغان في مؤتمر صحافي افتراضي قبل مواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2022 الأربعاء :شخصيا كنت سأتعاقد معه على الفور، لكنني أعتقد أن ذلك سيكون صعبا لأنه غير متاح حاليا. كذلك لا أعرف ما إذا كنت أود أن أكون بدون في سيتي.



وحصد غوارديولا عدة ألقاب مع برشلونة وبايرن ميونيخ وسيتي الذي يتصدر سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وقرر لوف، الذي قاد ألمانيا إلى لقب كأس العالم 2014 في البرازيل، الرحيل عن منصبه قبل عامين على انتهاء عقده بعد حملة مخيبة للآمال في كأس العالم 2018 وسلسلة النتائج السيئة الأخيرة بما فيها الهزيمة الثقيلة 6-صفر أمام إسبانيا العام الماضي.



وذكرت تقارير إعلامية أن العديد من المدربين مرشحون لتدريب ألمانيا بما في ذلك هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ ومساعد لوف السابق.



وأضاف غاندوغان: لا أدرى ما سيحدث. لدينا شهرين أو ثلاثة أخيرة جيدة مع يواخيم لوف وسنمنحه الوداع اللائق الذي يستحقه بعد كل ما فعله من أجلنا.



وتغلب المنتخب الألماني على أيسلندا ورومانيا ليتصدر المجموعة العاشرة برصيد ست نقاط متقدما بفارق الأهداف على أرمينيا. وسيلتقي مع مقدونيا الشمالية في دويسبورغ الأربعاء.