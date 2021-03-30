فيرمينو يعود إلى تدريبات ليفربول قبل لقاء أرسنال

عاد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول إلى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابة في الركبة قبل مواجهة أرسنال خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت القادم.



وغاب فيرمينو عن آخر ثلاث مباريات خاضها ليفربول لكنه شارك في المران الجماعي يوم الاثنين مثلما أوضحت صور على موقع النادي على الإنترنت مشاركة المهاجم البرازيلي الذي سحل ستة أهداف وصنع خمسة في 27 مباراة في الدوري هذا الموسم.



وما زال ليفربول يفتقد المدافعين فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب ولاعب الوسط جوردان هندرسون بسبب الإصابة.



وأحرز ليفربول لقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 30 عاما الموسم الماضي لكنه يحتل المركز السابع حاليا برصيد 46 نقطة من 25 مباراة في ظل الإصابات وتراجع المستوى، بفارق 25 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.